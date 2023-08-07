Команда Кубы прилетела в Гродно для участия в II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. Понедельник не оставил без наград белорусскую сборную, успешно выступающую на II Играх стран СНГ, которые принимает наша страна: золото в стрельбе из пневматического пистолета у Ивана Казака, третье место на турнире по дзюдо, серебро и бронза в командном турнире по стрельбе из винтовки у женщин и целая россыпь наград у тяжелоатлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования в гродненском ледовом дворце продолжаются. За их ходом следит наша съемочная группа.

Галина Буро, корреспондент:

Мы работаем в эпицентре накала спортивных страстей по тяжелой атлетике. И к этому часу за сегодня у Беларуси уже три медали, одно серебро и две бронзы. Все их завоевали наши девушки.

Соревнования по тяжелой атлетике в рамках Игр идут уже третий день. Сегодня разыгрывается четыре комплекта медалей. И с сегодняшнего дня в борьбу вступила Куба. Делегация из 12 человек прилетела с Острова свободы.

Хорхе Луис Барселан, официальный представитель национальной сборной Кубы по тяжелой атлетике:

Мы очень благодарны Беларуси и очень рады тому, что нас пригласили поучаствовать в этих соревнованиях. В Беларуси очень хорошее качество подготовки спортсменов, потому что они завоевывают призовые места и получают медали. Между Беларусью и Кубой очень хорошие взаимоотношения, поэтому мы считаем, что эти соревнования еще больше помогут их укрепить. А еще не только спортсмены, но и зрители отмечают высокую организацию соревнований. Приятный бонус – в холле автограф-сессия от серебряного призера Олимпийских игр белорусского тяжелоатлета Вадима Стрельцова. К нему выстроилась целая очередь!

Даже его увидеть – это очень важно в жизни.

Вадим Стрельцов, серебряный призер по тяжелой атлетике Олимпийских игр-2016:

Для всех хорошо. И для молодого поколения. В основном сейчас все дома, в компьютерах, а так хоть выйдут, посмотрят, поболеют за спортсменов, увидят, что это такое. Тем более из разных стран.

Я тяжелоатлетка, мне нравится этот вид спорта, интересно посмотреть на других и чему-то научиться новому.

Роберт Куровский, двукратный призер Европы по тяжелой атлетике:

Популяризирует виды спорта, также притягивает молодежь, новое поколение. Все равно как-никак ездить в другие страны хорошо, а когда дома проводят, все равно лучше.