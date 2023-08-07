Пляжный футбол. Сборная Беларуси сыграет с командой Ирана

Новости Беларуси. В расписании турниров 7 августа и стартовые поединки, и решающие за выход в финал. На арене СОК «Олимпийский» завершается групповой этап турнира по пляжному футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Сегодня третий соревновательный день для представителей пляжного футбола. Погода нас не радует, льет как из ведра, но участники и организаторы турнира говорят, что соревнованиям быть. В Минск пожаловали восемь национальных команд. Участники разделены на две подгруппы и именно сегодня определятся те, кто выступит в плей-офф – групповой раунд завершается. Белорусы фавориты турнира. В их активе две победы в группе, однако столько же баллов и у дружины Ирана. И именно с ними сегодня состоится последний групповой поединок.

Мы можем смело говорить, что наши парни уже обеспечили себе место в плей-офф, но очень важно, с какой позиции. Группу Б возглавляют россияне, трехкратные чемпионы мира. Вообще гости турнира отмечают, что организация турнира потрясающая, они такого никогда не видели и настроение, несмотря на погоду, прекрасное.

Бахтиер Ширинов, представитель сборной Узбекистана по пляжному футболу:

Мы как сборная сейчас участвуем, для нас это опыт, потому что мы сейчас играем с грандами. Для нас это все практика, но то, что основные команды играют, это хорошо. Потому что этот вид спорта еще не так сильно развит. По организации все отлично, все супер, никаких вопросов нет.