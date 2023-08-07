Мастера пулевой стрельбы продолжат спор за медали в Минске – сегодня два финала

Новости Беларуси. Беларусь продолжает жить спортом. Участники II Игр стран СНГ сегодня разыграют награды в четырех видах спорта. Болельщиков приглашают арены не только в столице, но и в Гомеле, Могилеве и Гродно. Что касается Минска, соревнования принимает республиканский центр олимпийской подготовки по лёгкой атлетике, стадион «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко спор за медали продолжат мастера пулевой стрельбы. Оттуда всю самую последнюю информацию получим прямо сейчас.

Артем Шукалович, корреспондент:

Соревновательный день в тире имени маршала Тимошенко только стартовал, сегодня достаточно насыщенная программа, спортсменов ждет два финала. И первыми определять сильнейших вышли юниорки. Прямо сейчас за моей спиной у них проходит квалификация в стрельбе из пневматических винтовок. В финал попадут только 8 девушек. И старт заключительной программы назначен на 12:15. Радовать нас сегодня будут не только девчонки, попытаются поддержать медальную планку и юниоры. Они будут выступать с пневматическим пистолетом, их квалификация начнется в полдень. Выступать среди парней будет и наш Иван Казак, который уже ранее в паре с Зоей Дасько завоевал золотую медаль в миксте.