«Важен дух единства». В Могилёве соревнуются лучники из 9 стран

Новости Беларуси. Участники II Игр стран СНГ 7 августа разыгрывают награды в четырех видах спорта и очередной успех у нашей сборной. Белоруски выиграли серебро и бронзу в командном турнире по стрельбе из винтовки, а тяжелоатлетка Сюзанна Володько взяла серебро. Также еще в гродненском ледовом дворце будут разыграны медали в нескольких весовых категориях – среди женщин и мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент: Мы выходим в эфир в очень волнительный момент. За моей спиной летают стрелы. Второй день соревнований по стрельбе из лука вот-вот откроет имена финалистов в личном зачете, которые разыграют медали 9 августа. Следует отметить, что лучники принимают участие в Играх СНГ впервые. На рубеже огня 43 участника из 9 стран, самому младшему из которых 14 лет.

Несмотря на жару и понедельник на трибунах много болельщиков. В самодельных панамках из газеты с зонтиками и биноклями зрители поддерживают спортсменов, независимо от флага, под которым они выступают, но громче всего, конечно, болеют за наших.

Я сам занимаюсь борьбой, но пришел поддержать наших спортсменов-лучников, потому что половина национальной сборной Беларуси (лучников) из Могилева. И неважно, что мы разные виды спорта, важен дух единства.

Нашим игрокам важно не только правильно и красиво играть, но и чувствовать наши эмоции, то, как мы за них переживаем и болеем.

Борис Любимов, заслуженный тренер Беларуси по стрельбе из лука:

Вот таджики, туркмены, многие из них по русски не говорят, но мы друг друга понимаем. Пусть пальцами немножко покажем, руками, жестами, но мы понимаем друг друга. И это первое, в чем значимость спорта. Потому что он объединяет людей.

Участники соревнования не перестают благодарить Могилев за радушный прием, многие из них уже успели познакомиться с городом. Для гостей организованы почти ежедневные экскурсии. Такая идея очень понравилась спортсменам, большинство из них планируют ближе познакомиться не только с Могилевом, куда приехали на соревнования, но и всей страной.