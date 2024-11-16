Сборная Беларуси потерпела первое поражение на групповом этапе Лиги наций УЕФА

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Наш план был таков, что во втором тайме у нас появятся возможности свои, чтобы открыть счет, но, к сожалению, после двух голов, пропущенных со стандарта, нам не удалось склонить чашу весов в свою сторону. Мы уступили, но мы не можем жаловаться, так получилось. Нас ожидает тяжелый матч в Болгарии, но это еще один финал. Теперь мы боремся за второе или третье место. После игры с Люксембургом мы четко понимаем, что мы уже не можем занять 4-е место и вылететь. Очень важный матч, еще один финал. Мы убдем бороться за место в плей-офф.