Команда «Гомель» одолела «Нёман» в матче плей-офф Кубка Президента по хоккею

В Гродно матчем между «Неманом» и «Гомелем» стартовал плей-офф Кубка Президента по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева вышли вперед на 15-й минуте – отличился Даниил Барабаш, однако совсем скоро Максим Магалецкий восстановил равновесие. На старте второй 20-минутки инициативой завладели гости. Они вновь вышли вперед на этот раз усилиями Льва Комиссарова. А затем Николай Суслов и Герман Нестеров обеспечили комфортный задел в счете – 4:1, гомельчане повели. На исходе заключительной трети Никита Ремезов сократил отставание, однако и на это у «рысей» нашелся ответ. Вадим Сушко устанавливает окончательный счет на табло – 5:2 – и уверенная победа «Гомеля».

А уже в 18.30 на лед выйдет вторая пара четвертьфиналистов – это лидеры регулярного чемпионата хоккеисты солигорского «Шахтера» и новополоцкий «Химик», который вышел в плей-офф через стадию плей-ин.