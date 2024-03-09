Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Москвы в рамках плей-офф Кубка Гагарина

Хоккеисты минского «Динамо» на домашнем льду уступили одноклубникам из Москвы в рамках плей-офф Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовая 20-минутка прошла в яркой борьбе, однако ни одной из дружин не удалось поразить ворота друг друга. Счет в матче открыли хозяева на экваторе поединка. Сэм Энас вывел минчан вперед. В начале третьего отрезка москвичи отыгрались. Но всего через минуту «зубры» снова были впереди – на этот раз шайба на счету Роба Хэмилтона.

К сожалению, удержать преимущество не получилось – Седрик Пакетт оформил дубль и установил равные цифры на табло. Игра перешла в овертайм, где удача была на стороне гостей. Они праздновали победу со счетом 3:2 и повели в серии до четырех побед – 3:1.