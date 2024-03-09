Егор Шарамков завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Белорус Егор Шарамков стал золотым призером третьего этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в Баку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале вольных упражнений призер чемпионата Европы показал лучший результат и занял безоговорочное первое место. Его результат составил 14 баллов и 933 тысячные. Вторым стал японец Кадзуки Минами, а тройку сильнейших замкнул представитель Филиппин Карлос Юло. Всего же в соревнованиях принимают участие спортсмены из 67 стран.