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Егор Шарамков завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

09 марта 2024 11:45
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Белорус Егор Шарамков стал золотым призером третьего этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в Баку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарамков завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике-1

В финале вольных упражнений призер чемпионата Европы показал лучший результат и занял безоговорочное первое место. Его результат составил 14 баллов и 933 тысячные. Вторым стал японец Кадзуки Минами, а тройку сильнейших замкнул представитель Филиппин Карлос Юло. Всего же в соревнованиях принимают участие спортсмены из 67 стран.

# Гимнастика # Егор Шарамков

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