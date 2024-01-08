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Команда «Динамо-Шинник» уступила «АКМ-Юниору» в чемпионате МХЛ

08 января 2024 13:55
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Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» неудачно начал новую выездную серию в чемпионате МХЛ. «Бобры» уступили «АКМ-Юниору», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда «Динамо-Шинник» уступила «АКМ-Юниору» в чемпионате МХЛ-1

Тульские спортсмены по разу отличились в каждом из периодов, а свои владения оставили в неприкосновенности. Завтра клубы померятся силами вновь. Также в расписании гостевые противостояния с «Атлантом» и московским «Динамо». На данный момент «Шинник» занимает третье место в серебряном дивизионе западной конференции.

# Хоккей

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