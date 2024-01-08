Команда «Динамо-Шинник» уступила «АКМ-Юниору» в чемпионате МХЛ

Тульские спортсмены по разу отличились в каждом из периодов, а свои владения оставили в неприкосновенности. Завтра клубы померятся силами вновь. Также в расписании гостевые противостояния с «Атлантом» и московским «Динамо». На данный момент «Шинник» занимает третье место в серебряном дивизионе западной конференции.