Команда Брестской области стала победителем первого республиканского турнира «Мини футбол – в школу»

В Минске состоялся финал первого республиканского турнира на призы Президентского спортивного клуба «Мини-футбол – в школу», рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В Минске состоялся финал первого республиканского турнира на призы Президентского спортивного клуба «Мини-футбол – в школу», рассказали в программе «СТВ-Спорт».
9 команд из всех областей Беларуси и столичные дружины были разделены на две группы. Коллективы определяли финалистов по круговой системе. В итоге право сразиться за главный трофей получили сборные из Брестской и Гродненской областей. Представители Брестчины оказались сильнее со счетом 3:2. Серебряными призерами стали футболисты из Гродно, а бронза – на счету команды Витебска.
Иван Комать, участник турнира (Брестская область):
Тур супер, сказка какая-то. Соперники очень квалифицированные, очень хорошие. Нам помогла собранность и уверенность в своих силах.
Валерий Васюков, тренер команды Брестской области:
Уровень игроков, особенно вот этой команды, которая с нами в финале, вне всяких похвал. Доказали, что у нас есть потенциал, и мы будем продолжать наверстывать свои футбольные качества.
Сергей Хоменко, председатель «Белорусской ассоциации мини-футбола»:
В этом турнире нет победителей и нет побежденных. Победил спорт. Но, наверное, мы, взрослые, видим в эти рождественские дни, что наше будущее в надежных руках. Самое главное, что в нашей стране есть возможность показать себя.
Отметим, каждая команда получила от республиканской федерации награды и подарки.