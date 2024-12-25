Команда Брестской области стала победителем первого республиканского турнира «Мини футбол – в школу»

В Минске состоялся финал первого республиканского турнира на призы Президентского спортивного клуба «Мини-футбол – в школу», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

9 команд из всех областей Беларуси и столичные дружины были разделены на две группы. Коллективы определяли финалистов по круговой системе. В итоге право сразиться за главный трофей получили сборные из Брестской и Гродненской областей. Представители Брестчины оказались сильнее со счетом 3:2. Серебряными призерами стали футболисты из Гродно, а бронза – на счету команды Витебска.

Иван Комать, участник турнира (Брестская область):

Тур супер, сказка какая-то. Соперники очень квалифицированные, очень хорошие. Нам помогла собранность и уверенность в своих силах.

Валерий Васюков, тренер команды Брестской области:

Уровень игроков, особенно вот этой команды, которая с нами в финале, вне всяких похвал. Доказали, что у нас есть потенциал, и мы будем продолжать наверстывать свои футбольные качества.