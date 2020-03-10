Новости Беларуси. Совсем недавно девушки из «Минчанка-2» выступили в первой части финального этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Совсем недавно девушки из «Минчанка-2» выступили в первой части финального этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На домашней площадке подопечные Бориса Коляды одержали 4 победы в 5 матчах и захватили лидерство в таблице. Однако впереди еще 5 встреч, по итогам которых и определится победитель молодежной лиги. Решающий финальный тур примет Казань.
Борис Коляда, главный тренер волейбольной команды «Минчанка-2»:
Настроение рабочее, потому что осталось самое сложное – остался финальный этап. Поэтому готовимся к нему. Нужно психологически собраться и нужно, чтобы хватило физических сил. Потому что очень сложный был тур, помимо него еще играли плей-офф нашего белорусского чемпионата. В итоге у нас за 8 дней получилось 7 игр, и 5 из них из 5 партий. Было очень тяжело, а сейчас надо привести себя в форму и настроиться на игры в Казани.
Времени на домашние тренировки не так много: уже в пятницу волейболистки «Минчанки-2» отправятся в Казань. Первая из 5 встреч состоится уже 15 марта. Нашим спортсменкам предстоит сразиться с командой «Подмосковье».