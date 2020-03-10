Борис Коляда, главный тренер волейбольной команды «Минчанка-2»:

Настроение рабочее, потому что осталось самое сложное – остался финальный этап. Поэтому готовимся к нему. Нужно психологически собраться и нужно, чтобы хватило физических сил. Потому что очень сложный был тур, помимо него еще играли плей-офф нашего белорусского чемпионата. В итоге у нас за 8 дней получилось 7 игр, и 5 из них из 5 партий. Было очень тяжело, а сейчас надо привести себя в форму и настроиться на игры в Казани.