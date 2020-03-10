Дмитрий Басков назначен новым главой Совета директоров клубов ФХБ

Новости Беларуси. Генеральный директор хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Басков был выбран новым главой Совета директоров клубов Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этом посту функционер сменил Алексея Торбина, который находился в должности с конца июля 2019 года. Теперь Торбин будет заместителем председателя Совета.

При утверждении Дмитрия Юрьевича звучали аргументы о том, что «Динамо» заинтересовано в развитии отечественного чемпионата, который должен стать надежным кадровым резервом белорусского клуба в КХЛ и национальной сборной. Вместе с тем «Динамо» не принимает участия в чемпионате страны, что позволит руководителю придерживаться нейтралитета при рассмотрении спорных вопросов – говорится на официальном сайте ФХБ.