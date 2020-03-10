«Без психологии победителя не будет результата». Как готовятся белорусские борцы, чтобы получить лицензии на ОИ в Токио

Новости Беларуси. Для белорусских борцов настает горячая пора – сбор олимпийских лицензий. Для того чтобы отправиться на предстоящие Игры четырехлетия, атлетам необходимо стать финалистами ближайших квалификационных турниров, которые пройдут в Будапеште и Софии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С подробностями Юлия Силипицкая.

Работают до седьмого пота – это как раз про наших девочек-борцов. На кону олимпийские пропуска, а в копилке белорусок пока всего одна лицензия Ирины Курочкиной, которую спортсменка завоевала на прошлогоднем мире, став второй. Тогда в Казахстане, чтобы стать обладательницей заветного пропуска в Токио, достаточно было войти в пятерку сильнейших. Сегодня на квалификационных турнирах нужно становиться только финалистками.

Сергей Смаль, старший тренер женской сборной Беларуси по борьбе:

Уровень в Европе очень высокий, очень сложно будет отбираться. Задача – отобраться на Олимпийские игры и желательно на первом турнире европейском, чтобы было больше времени спокойно подготовиться к Олимпийским играм.

Бесспорно, девчата все заряжены по-боевому. Тут и Василиса Марзалюк, которая не сказала своего последнего олимпийского слова. Серебряный призер Рио Мария Мамашук, уже оправившаяся от травм, тоже в обойме. «Рвет ковер в клочья» чемпионка Европы Ванесса Каладинская. Теперь самое главное, чтобы и эти девчата, и другие смогли себя реализовать на ковре в Будапеште в конце марта или в Софии в начале мая. Туда же готовятся и ребята, борцы-вольники, которых повезет новый главный тренер Иван Янковский.

Иван Янковский, главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:

Очень сложная задача, но у нас ребята все хотят, все могут, каждому по силам, будем стараться. Психология – это основа. Без психологии победителя не будет результата. Акцент на этом делаем, с ребятами беседуем. Всех настраиваем, чтобы голова была свежая и с настроем на победу.