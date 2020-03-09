Тренер БАТЭ о матче с «Динамо»: в середине первого тайма стали очень много ошибаться. Моей задачей было приободрить

Центральный поединок был сыгран в Минске, где сошлись два самых титулованных клуба нашей страны: столичное «Динамо» и борисовский БАТЭ.

Первыми нанесли удар «бело-синие». Шла 35-я минута встречи, когда Эдгар Олехнович вывел хозяев поля вперед. Но радость болельщиков «бело-синих» была недолгой: под занавес первого тайма борисовчане счет сравняли. Статус-кво в поединке восстановил Максим Скавыш. Во второй части встречи БАТЭ забрал мяч под свой контроль и смог реализовать территориальное преимущество в гол. На 63-й минуте классным ударом со штрафного отличился Павел Нехайчик. «Динамо» имело возможности отыграться, но реализация подвела команду Сергея Гуренко.

Кирилл Альшевский, главный тренер ФК БАТЭ:

В середине первого тайма стали очень много ошибаться, причем в простых ситуациях. Моей основной задачей было сказать, что ничего страшного не происходит. Если мы отступим от своего плана – тогда у нас точно будут проблемы. Поэтому нужно гнуть свою линию.

В принципе, учитывая то, как мы начали второй тайм, до забитого гола, в принципе, показывал, что то, что мы хотели сделать, у нас плюс-минус получалось.