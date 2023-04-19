Футбол. «Неман» и БАТЭ сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси

«Неман» и БАТЭ сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси по футболу. Поединок прошел в Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый тайм остался безголевым. Хозяева повели на 58-й минуте благодаря автоголу со стороны Захара Волкова. Сравнять борисовчанам удалось лишь под занавес дуэли. На 91-й минуте отличился Александр Шестюк. Ответная игра пройдет 10 мая.