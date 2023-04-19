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Футбол. «Неман» и БАТЭ сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси

19 апреля 2023 19:27
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«Неман» и БАТЭ сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси по футболу. Поединок прошел в Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Неман» и БАТЭ сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси-1

Первый тайм остался безголевым. Хозяева повели на 58-й минуте благодаря автоголу со стороны Захара Волкова. Сравнять борисовчанам удалось лишь под занавес дуэли. На 91-й минуте отличился Александр Шестюк. Ответная игра пройдет 10 мая.

# Футбол Беларуси # Захар Волков # Фотофакт

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