Игорь Крутой: для подготовки церемоний Европейских игр в Минске мне придется изучить историю Беларуси

Новости Беларуси. Церемонии открытия и закрытия Европейских игр в Минске подготовит команда Игоря Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народный артист России, композитор и продюсер будет работать в тандеме с белорусской творческой группой. Такой совместный проект с ведущей российской компанией для Беларуси первый. Между тем у продюсерского центра Крутого солидный опыт организации церемоний открытия таких масштабных форумов, как Летняя Универсиада в Казани, зимние Азиатские игры в Астане, Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, а также многочисленных телешоу и музыкальных конкурсов.

Игорь Крутой, народный артист России:

Я, рожденный в Украине, живущий в России и любящий Беларусь, в себе соединяю вещи. Сказать, что я глубоко знаю историю Беларуси, я не могу, врать не буду. Но наступил торжественный момент, когда я ее изучу – это необходимо для сценария.