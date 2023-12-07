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Кольцов будет руководить сборной Беларуси по хоккею на Кубке Первого канала

07 декабря 2023 11:13
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Константин Кольцов будет руководить сборной Беларуси по хоккею на Кубке Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Штатный наставник Дмитрий Квартальнов останется дома и сосредоточится на подготовке минского «Динамо» к важнейшей части сезона.

Кольцов будет руководить сборной Беларуси по хоккею на Кубке Первого канала-1

Ассистентами назначены Андрей Михалев, Дмитрий Астапенко, Дмитрий Журавский и Александра Шабанова. Напомним, Кольцов в команде человек не новый. Два года назад он вместе с дружиной выиграл Кубок четырех наций.

# Хоккей # Фотофакт

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