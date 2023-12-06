«0:0 – ещё благоприятный результат». Футболисты клубов «Энергетик-БГУ» и «Витебск» провели первый стыковой матч

«Энергетик-БГУ» и «Витебск» провели первый стыковой матч за право в следующем сезоне играть в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во многом на исход противостояния повлияло раннее удаление у хозяев – уже на 12-й минуте вторую желтую карточку получил Ярослав Макушинский. Несмотря на численный перевес, «Витебск» не смог взять игру под свой контроль. Гости проводили не слишком опасные атаки, «Энергетик» уверенно оборонялся. В итоге – нулевая ничья.

Алексей Меркулов, главный тренер клуба «Энергетик-БГУ»:

В этом сезоне мы сыграли с футбольным клубом «Витебск» матч в рамках Кубка Беларуси, в течение года провели несколько спаррингов. Поэтому мы хорошо знаем этот футбольный клуб, они хорошо знают нас. Будем спокойно готовиться к игре и постараемся хорошо сыграть в Витебске. Старались с первой до последней минуты оказывать давление на соперника, играть на победу. Сыграли 0:0, поэтому все решится в Витебске.

Александр Павлов, главный тренер клуба «Витебск»:

Результат закономерен, моментов мы создали мало, недостаточно, можно сказать, не создали ничего. Поэтому 0:0 – еще благоприятный результат. У нас есть два дня, чтобы отдохнуть, подготовиться, что-то разобрать, посмотреть. Выигрывать никто задачу не отменял.