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«0:0 – ещё благоприятный результат». Футболисты клубов «Энергетик-БГУ» и «Витебск» провели первый стыковой матч

06 декабря 2023 18:48
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«Энергетик-БГУ» и «Витебск» провели первый стыковой матч за право в следующем сезоне играть в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«0:0 – ещё благоприятный результат». Футболисты клубов «Энергетик-БГУ» и «Витебск» провели первый стыковой матч-1

Во многом на исход противостояния повлияло раннее удаление у хозяев – уже на 12-й минуте вторую желтую карточку получил Ярослав Макушинский. Несмотря на численный перевес, «Витебск» не смог взять игру под свой контроль. Гости проводили не слишком опасные атаки, «Энергетик» уверенно оборонялся. В итоге – нулевая ничья.

«0:0 – ещё благоприятный результат». Футболисты клубов «Энергетик-БГУ» и «Витебск» провели первый стыковой матч-4

Алексей Меркулов, главный тренер клуба «Энергетик-БГУ»:
В этом сезоне мы сыграли с футбольным клубом «Витебск» матч в рамках Кубка Беларуси, в течение года провели несколько спаррингов. Поэтому мы хорошо знаем этот футбольный клуб, они хорошо знают нас. Будем спокойно готовиться к игре и постараемся хорошо сыграть в Витебске. Старались с первой до последней минуты оказывать давление на соперника, играть на победу. Сыграли 0:0, поэтому все решится в Витебске.

«0:0 – ещё благоприятный результат». Футболисты клубов «Энергетик-БГУ» и «Витебск» провели первый стыковой матч-7

Александр Павлов, главный тренер клуба «Витебск»:
Результат закономерен, моментов мы создали мало, недостаточно, можно сказать, не создали ничего. Поэтому 0:0 – еще благоприятный результат. У нас есть два дня, чтобы отдохнуть, подготовиться, что-то разобрать, посмотреть. Выигрывать никто задачу не отменял.

«0:0 – ещё благоприятный результат». Футболисты клубов «Энергетик-БГУ» и «Витебск» провели первый стыковой матч-10

Кому достанется место в высшей лиге, решится 9 декабря, когда соперники проведут ответный матч в Витебске.

# Футбол Беларуси # Алексей Меркулов # Александр Павлов # Фотофакт

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