Хоккей. Кольцов возглавит сборную Беларуси на Кубке Первого канала

Дмитрий Квартальнов и Михаил Грабовский пропустят Кубок Первого канала. При этом специалисты продолжат работу с национальной командой нашей страны в удаленном режиме, сообщили в программе СТВ-Спорт».

Руководство минского «Динамо» обратилось с ходатайством в Федерацию хоккея с просьбой о непривлечении Дмитрия Квартальнова к работе со сборной в предстоящей международной паузе. Причины просьбы связаны с тем, чтобы специалист смог сосредоточиться на подготовке «Динамо» к важному отрезку сезона. Эту же позицию разделяет и сам Дмитрий Вячеславович.