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Хоккей. Кольцов возглавит сборную Беларуси на Кубке Первого канала

06 декабря 2023 18:51
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Дмитрий Квартальнов и Михаил Грабовский пропустят Кубок Первого канала. При этом специалисты продолжат работу с национальной командой нашей страны в удаленном режиме, сообщили в программе СТВ-Спорт».

Хоккей. Кольцов возглавит сборную Беларуси на Кубке Первого канала-1

Руководство минского «Динамо» обратилось с ходатайством в Федерацию хоккея с просьбой о непривлечении Дмитрия Квартальнова к работе со сборной в предстоящей международной паузе. Причины просьбы связаны с тем, чтобы специалист смог сосредоточиться на подготовке «Динамо» к важному отрезку сезона. Эту же позицию разделяет и сам Дмитрий Вячеславович.

Хоккей. Кольцов возглавит сборную Беларуси на Кубке Первого канала-4

В Федерации хоккея приняли решение пойти навстречу клубу и внесли изменения в состав тренерского штаба национальной команды на предстоящий турнир в Санкт-Петербурге. Тем не менее Квартальнов сохраняет за собой пост главного тренера сборной Беларуси и продолжит тесное взаимодействие с командой в преддверии Кубка Первого канала. Генеральный менеджер Михаил Грабовский пропустит турнир по состоянию здоровья, а возглавит сборную на турнире в Санкт-Петербурге Константин Кольцов.

# Хоккей # Константин Кольцов # Дмитрий Квартальнов # Михаил Грабовский # Фотофакт

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