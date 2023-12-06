Хоккей. Кольцов возглавит сборную Беларуси на Кубке Первого канала

Дмитрий Квартальнов и Михаил Грабовский пропустят Кубок Первого канала. При этом специалисты продолжат работу с национальной командой нашей страны в удаленном режиме, сообщили в программе СТВ-Спорт».
Дмитрий Квартальнов и Михаил Грабовский пропустят Кубок Первого канала. При этом специалисты продолжат работу с национальной командой нашей страны в удаленном режиме, сообщили в программе СТВ-Спорт».
Руководство минского «Динамо» обратилось с ходатайством в Федерацию хоккея с просьбой о непривлечении Дмитрия Квартальнова к работе со сборной в предстоящей международной паузе. Причины просьбы связаны с тем, чтобы специалист смог сосредоточиться на подготовке «Динамо» к важному отрезку сезона. Эту же позицию разделяет и сам Дмитрий Вячеславович.
В Федерации хоккея приняли решение пойти навстречу клубу и внесли изменения в состав тренерского штаба национальной команды на предстоящий турнир в Санкт-Петербурге. Тем не менее Квартальнов сохраняет за собой пост главного тренера сборной Беларуси и продолжит тесное взаимодействие с командой в преддверии Кубка Первого канала. Генеральный менеджер Михаил Грабовский пропустит турнир по состоянию здоровья, а возглавит сборную на турнире в Санкт-Петербурге Константин Кольцов.