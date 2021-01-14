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Хоккей. Егор Шарангович включён в состав команды НХЛ

14 января 2021 15:32
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Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Егор Шарангович включен в состав команды НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для участия в регулярном чемпионате 22-летний спортсмен заявлен под номером 17.

Хоккей. Егор Шарангович включён в состав команды НХЛ-1

В последний раз белоруса на льду сильнейшей лиги видели в 2016 году, когда Михаил Грабовский играл за «Нью-Йорк Айлендерс». «Нью Джерси» откроет сезон 20/21 уже ночью 14 января – матчем против «Бостона». 

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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