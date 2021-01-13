Тренер БК «Кибиркштис»: организация турнира и команды, с которыми предстоит сражаться, на отличном уровне

Девушки из «Цмоки-Минск» встречались с литовским «Кибиркштисом». В дебютной четверти белоруски капитально перебросали оппоненток – 23:8, на этом подвиги подопечных Вавлева закончились. К перерыву литовки сократили свое отставание до -5. В третьем игровом отрезке гостьи вывели игру на ничью, а под финальную сирену проявили хладнокровие и матч все же забрали в свой актив – 62:58. «Кибиркштис» побеждает.

Гитаутас Киевинас, тренер БК «Кибиркштис»:

На этом турнире представлены действительно хорошие команды: «Цмоки», «Горизонт», также «Гродно». Нам все нравится, разве что лично я бы хотел дать немного отдыха команде, некоторым игрокам в частности. У нас было огромное желание победить. Все случилось так, как случилось. Хочу сказать, что организация турнира и команды, с которыми нам предстоит сражаться, на отличном уровне. Надеюсь, что с каждым днем турнира мы будем играть все лучше и лучше.

Также на площадке столичного спорткомплекса «Горизонт» играли гродненская «Олимпия» и «Ника» из Сыктывкара. Навязать россиянкам сопротивление нашим девушкам удалось едва ли, в итоге поражение – 49:67. Затем против латвийского ТТТ вышли девушки из «Горизонта», но родной паркет белорускам не помог. Клуб, представляющий Минскую область, уступил коллективу из Риги – 72:80.