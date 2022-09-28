Белорусские юниоры сыграли вничью с командой Армении в матче ЧЕ по футболу

Новости Беларуси. Футболисты юниорской сборной Беларуси, составленной из игроков до 19 лет, сыграли в ничью с командой Армении в заключительном матче первого квалификационного раунда чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 1:1.

Оба мяча были забиты во второй половине встречи. На исходе противостояния Арсений Агеев вывел белорусскую команду вперед, но вскоре Вардан Товмасян сравнял результат.

Напомним, до этого белорусские футболисты сыграли вничью со сверстниками из Словакии – 1:1, а также крупно проиграли команде Германии – 1:5 и с двумя очками находятся на третьем месте в 11-й отборочной группе.