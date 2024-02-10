Клуб «Шахтер» завоевал право выступить в следующем этапе чемпионата России по баскетболу 3х3

За день отечественные спортсмены провели три дуэли и во всех одержали виктории. Если вначале преимущество было подавляющим, то каждый новый соперник действовал более решительно и напористо. Тем не менее давление «горняки» выдержали. В главном противостоянии «Шахтеру» выпало играть против хозяев тура – баскетболистов Обнинска. Земляки, начиная с середины матча, ушли в отрыв и удержали нужный счет. Финал – 21:17. Путевка в тандем «Мастер» в кармане.