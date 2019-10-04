Китаров об игре с челябинским «Трактором»: «В концовочке противнику нужно было просыпаться»

«Зубры» принимали хоккеистов челябинского «Трактора». Минчане открыли счет уже на 5-й минуте: свою дебютную шайбу в КХЛ забросил Казьянин. Спустя всего 26 секунд еще один голевой бросок нанес Степанов. 2:0 – после первого периода.

Во второй 20-минутке гости одну шайбу отквитали – отличился Виртанен. Но Граньяни снова нарастил перевес «зубров» до двух шайб, а под занавес второго периода большинство реализовал Паре.

И все-таки без нервотрепки в третьем периоде не обошлось. Гости благодаря шайбам Мансурова и Глинкина сократили отставание до минимума. Но точку поставил динамовец Принс, поразивший пустые ворота. 5:3 – победа «зубров».

Александр Китаров, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Хорошо начали, поэтому было проще контролировать игру. В концовочке противнику нужно было просыпаться. Они провели неплохой период и поэтому получилась упорная борьба.

Следующую игру «Динамо» проведет 6 октября. На льду «Минск-Арены» «зубры» примут хоккеистов «Ак Барса».