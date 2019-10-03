Базанов о финподдержке УЕФА по программе «Хет-трик»: Построить как можно больше полноразмерных полей с искусственным покрытием

Новости Беларуси. 3 октября в Минске прошло заседание комитета УЕФА по программе «Хет-трик», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это одно из важнейших направлений в европейской футбольной организации, которое оказывает финансовую помощь всем 55 странам-членам союза.

Место встречи было выбрано неслучайно: наша страна – один из лучших примеров по правильному распределению финансовой поддержки. Сегодня стороны прорабатывают новые совместные проекты.

Владимир Базанов, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Надеемся на помощь УЕФА и «Хет-трика» для того, чтобы мы как можно больше могли построить полноразмерных полей с искусственным покрытием.

Мы идем в регионы. Мы начинаем с таких больших городов, как Барановичи, Молодечно, Борисов, Полоцк, Орша. Естественно, хотелось бы, чтобы сделали во всех районах или районных центрах нашей родины.

То финанисрование, что будет нам выделено с 1 июля 2020 года, мы будем рассматривать в марте 2020 года на конференции.

Программа «Хет-трик» включает в себя не только развитие футбольной инфраструктуры. В нее также входят такие разделы, как развитие массового футбола, детского и женского.