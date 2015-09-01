Кирилл Клименков: После трех поражений «Динамо» подряд сложно искать какие-то позитивные моменты

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает редактор sport.tut.by Кирилл Клименков.

Как ваше настроение в связи с тем, что старт у минского хоккейного «Динамо» не совсем получился?

Кирилл Клименков:

Оно, если неплохое, то как минимум настороженное. После трех поражений подряд сложно искать какие-то позитивные моменты. Разве что это касается антуража вокруг хоккея. Игра вызывает много вопросов. И, действительно, есть о чем говорить.

Если мне не изменяет мой склероз, это самое худшее начало чемпионатов КХЛ в истории минского «Динамо».

Кирилл Клименков:

Да, все хорошо у тебя с памятью, не переживай. Три поражения подряд никогда еще не было на старте.

Кошмар, даже не было в самом начале, когда минское «Динамо», казалось бы, совершенно не было готово к КХЛ, имело состав гораздо хуже, чехарда с тренерами. На твой взгляд, что предопределило этот провальный старт? Ведь, в принципе, состав сохранился, усилились, тренерский штаб остался тот же.

Кирилл Клименков:

Ряд причин, мне кажется. В первую очередь это связано с тем, что состав «Динамо», мягко говоря, немолодой. Он стал еще старше в этом году, потому что остались все лидеры, остались основные защитники, нападающие. Если посмотреть на первые две тройки «Динамо», там нет игроков моложе 30, там все за 30: Мелешко, Кулаков, Матерухин, Михалев. И этим хоккеистам с возрастом, мне кажется, все тяжелее находить мотивацию. Тем более в прошлом сезоне «Динамо», мне кажется, показало максимум свой. Оно даже прыгнуло выше головы. И после этого настроиться заново довольно-таки сложно, чтобы продемонстрировать тот же результат. Помимо мотивации с возрастом у игроков появляются болячки, травмы, они копятся. И если в прошлом году, когда команда играла на вдохновении весь год, многие игроки соглашались сезон провести на уколах, играли через боль, то сейчас уже большой вопрос, согласятся ли они снова. Что касается тренерского штаба, ты прав, действительно, он остался прежним. Но есть один нюанс. Любомира Поковича пришлось уговаривать. Мы поняли, что он целый месяц не хотел возглавлять «Динамо».

Я думаю, доволен ли он своим решением.

Кирилл Клименков:

Единственный человек, который изменился в тренерском штабе, это Бари Бреннан, к которому в ходе межсезонья тоже возникали вопросы. Причем, как мне показалось, у Поковича были вопросы к нему. Так много травмированных никогда у команды не было. Конечно, некоторые новости вокруг клуба, мне кажется, тоже не добавляют позитивной атмосферы.

Но к этому мы еще вернемся. Ты очень метко заметил, что очень много игроков-«пенсионеров» сейчас в минском «Динамо», возрастных игроков. Но если это так сказывается на старте, то каково будет на финише? И, опять же, у нас есть проблемы с тренером по физподготовке, которого ты тоже упоминал.

Кирилл Клименков:

На самом деле, еще до начала сезона у меня было ощущение, что 100 очков мы точно не наберем, это очевидно. Что касается, результатов, то выход в плей-офф, мне кажется, будет хорошим результатом. И нужно свыкнуться болельщикам, что, учитывая бюджет команды, учитывая другие обстоятельства, плей-офф, выход в восьмерку лучших на «Западе» – это хороший результат, конкуренция огромная. И мне кажется, что «Динамо» будет лавировать между зоной плей-офф: по попадать в нее, то выходить, окажется в районе восьмого места. Я надеюсь, к 60 матчу команда окажется в той зоне, которая позволит ей сыграть матчи плей-офф. Что будет дальше, я не берусь предсказывать. Все зависит от разных факторов. Но, опять-таки, если мы будем во второй половине, понятно, что мы сыграем с кем-то из этой сумасшедшей «четверки» команд «Запада» («Динамо» московское, «Йокерит», ЦСКА, СКА), с которыми крайне сложно играть.

Кирилл, но болельщики любят свою команду, они разучивают кричалки, приобретают билеты, идут на матч. Вы были на домашнем матче? Там какая атмосфера, все равно радостная?

Кирилл Клименков:

Да. Мне удалось посетить матч в воскресенье. И мне кажется, что это главный плюс сейчас «Динамо», главный бонус по отношению к другим командам – это поддержка. Что касается службы пиара, маркетинга «Динамо», они работают на высочайшем уровне, они продолжают работать хорошо, несмотря на какие-то перестановки в клубе. Там все замечательно. Болельщики также 60 минут поддерживают свою команду. За счет чего «Динамо» имеет преимущество над тем же «Торпедо», над «Северсталью», которые наверняка будут соперниками за эту «восьмерку», это поддержка домашних трибун, это атмосфера «Минск-Арены».

Все это, конечно, хорошо. Но результата нет. 0:4 дома – очень печально. Кирилл, спрошу тебя про вратарей, потому что беспокоит меня этот вопрос. И Мильчаков, и Гласс в трех матчах не показали, собственно, ничего из того, что они могут и умеют, тогда как Коваль и Лаланд – вратари незадействованные. А, между тем, именно им принадлежит львиная доля успеха нашей сборной на чемпионате мира. Тебе не кажется это парадоксом?

Кирилл Клименков:

С вратаря действительно ситуация странная. Вообще, ситуация странная со всей селекцией в этом году, потому что что ни трасфер, сразу вопросы какие-то возникают. И по тренерскому штабу, и по игрокам. Я думаю, что большой плюс – это только Гундарсон, да и то там есть большие вопросы по здоровью. Человек перенес серьезную операцию сразу после сезона, человек не сыграл из-за травмы ни одного матча в подготовительном, его сразу бросают в бой. Видно, что он пока физически не готов, что, впрочем, и сам признает.

Что касается вратарей, я сразу же удивился подписанию Гласса, я на сайте написал большую статью на этот счет. Спорили с Владимиром Бережковым, он свою позицию какую-то высказывал. Мне пока ни по одному предсезонному матчу, ни по матчу со «Спартаком» Гласс не показался голкипером, который может вытянуть минское «Динамо» в плей-офф. Похоже, что та форма, которая была у него в «Ладе», продолжается в минском «Динамо». Никаких улучшений лично я не вижу. Что касается Дмитрия Мильчакова, я бы не считал его виновником поражения. Да, конечно, первый гол с питерским СКА, мягко говоря, необязательный. В матче с Ригой такие голы, когда выход три в два. Мне Мильчаков не кажется виновником поражений, но мы знаем, что Дима может играть лучше.

Что касается вратарей, которых ты упомянул. Лаланд? Насколько я знаю, дороговатый вратарь сейчас для минского «Динамо». После классного сезона в ЦСКА, после классного чемпионата мира запросы Кевина, мне кажется, «Динамо» потянуть будет очень сложно. Хотя, возможно, они и не против его вернуть. Что касается Виталия Коваля. Если Виталий решил все свои проблемы, которые у него были со здоровьем в прошлом сезоне, если он готов отыграть весь сезон на высоком уровне, если ему позволит здоровье, в первую очередь (потому что мы знаем, что у него есть тоже какие-то нюансы, которые не позволяют ему отыграть хорошо весь сезон), то да, возможно, он поможет. Но мне кажется, что вообще эти вопросы стоило решать еще весной, летом. Было много хороших вратарей на рынке. «Слован», который по бюджету вполне может сравниться с минским «Динамо», подписывает Гарнетта, подписывает Браста. Рижское «Динамо», у которого, мы знаем, бюджет намного меньше, чем у минского, подписывает Эриксона, у них еще Седлочек отличный. Мы входим с Глассом, все вокруг пожимают плечами.

Кирилл, летом минское «Динамо» решало в том числе и другие вопросы, которые сейчас также наверняка сказываются на игре. Это, скажем так, процессы внутри клуба. Были арестованы генеральный директор, генеральный менеджер, который сейчас находится под следствием. На твой взгляд, насколько эта вся ситуация отразилась на психологическом состоянии игроков, насколько эти вещи взаимосвязаны (посадки и неудачный старт)?

Кирилл Клименков:

Мне кажется, это один из факторов – психологический. Конечно, не может не довлеть. Особенно, мне кажется, это довлеет на Любомира Поковича, потому что Бережков был для него стеной. Он его всегда поддерживал, просил остаться в клубе, в течение сезона он всячески всегда высказывал какую-то поддержку Любомиру. И, в принципе, когда Любомир соглашался, он наверняка рассчитывал, что Бережков останется рядом с ним. А тут главная опора фактически теряется. Сейчас очень важно, чтобы Игорь Шуневич поддержал Поковича, потому что ему действительно нужна в этой ситуации поддержка. И мы видим, что Любомир немного потерянный. Даже когда он отвечает на вопрос (раньше он был более открытый), сейчас делает паузу, осмысливает свой ответ. Он не вдается в подробности.

На игроков, мне кажется, тоже наверняка сказалось. Очевидно, когда нет в клубе генерального менеджера, вступили в сезон с человеком, который только исполняет обязанности и, с большой долей вероятности, не будет выполнять эти обязанности на протяжении всего сезона. Наверняка они найдут какую-то замену. Что касается прямой связи, то, мне кажется, что пока она не так очевидна, потому что, в принципе, команда, которую собирал Бережков, решения, которые принимал Субботкин в плане деятельности клуба, они продолжают работать и сейчас. Но уже скоро настанет время, когда нужны будут оперативные решения. И Бережков, стоит отдать ему должное (в меньшей степени я знаком с деятельностью Субботкина, потому что она касается финансовых вопросов), Бережков умел принимать оперативные решения. И очень часто они оказывались удачными. Например, приглашение Тэйлора. Не все матчи были удачные, но девятиматчевая победная серия, которая предопределила выход команды в плей-офф с высокого пятого места, она во многом благодаря этому решению была достигнута.

Пострадала и имиджевая составляющая клуба, я думаю, потому что эта история имела широкий размах в прессе, в том числе и в российской. Все хоккеисты читают газеты, все знают. Мне кажется, здесь руководству минского «Динамо» следовало как-то раньше высказать свою официальную позицию, расставить точки над «i», чтобы не было каких-то разногласий и домыслов по этому поводу. Тем не менее, все мы надеемся, что минское «Динамо» выправит этот крен. Сейчас пошли разговоры о том, что, может, вообще сняться минскому «Динамо» с чемпионата КХЛ, особенно после того, как белорусов там стали считать легионерами. Как считаешь?

Кирилл Клименков:

Я думаю, не стоит ни в коем случае сниматься. Я слышал разговоры про Лигу чемпионов. «Неман» сейчас играет в Лиге чемпионов, все может закончиться четырьмя матчами, и в начале сентября мы окажемся внутри себя, внутри белорусского хоккея. Нет, мне кажется, не стоит сниматься с чемпионата КХЛ. Это все равно отличный вариант, если мы хотим растить каких-то игроков для сборной. Минскому «Динамо», кстати, особенно что касается молодых защитников, это удается. Мне кажется, стоит продолжать.

Кстати, что касается ситуации с легионерами. Сейчас идет информация, что, возможно, ситуация решится. 8 сентября какое-то решение будет принято, тем более даже российское Министерство спорта, вроде, согласно сделать исключения для этих 19 игроков (казахов и белорусов), которые сейчас играют в чемпионате КХЛ. Мое мнение: надо продолжать играть. Но при этом, я считаю, что это заявление Игоря Рачковского, в частности, о том, что минское «Динамо» может сняться, было сделано не зря, потому что, действительно, силу тоже надо показать.