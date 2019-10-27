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Александр Павлович: поначалу не поверил, что Крэйг вернулся

27 октября 2019 22:45
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Новости Беларуси. Нападающий минского «Динамо» рассказал, чем отличается нынешняя система Вудкрофта от сезона 2016-17, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александр Павлович: поначалу не поверил, что Крэйг вернулся-1

Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Главное отличие – форма другая. На самом деле очень сильно поменялся состав. Пришли другие ребята. Также изменился тренерский штаб. Что касается системы, она осталась той же. Собственно, как и требования Вудкрофта. Нужно показывать агрессивный, атакующий хоккей, доминировать на всей площадке на протяжении 60 минут матча и больше времени проводить в зоне нападения.

Крэйг таким же импульсивным, жестким и требовательным тренером

Наталья Федорцова:
Два года без Крэйга, пришлось ли к нему привыкать снова?

Александр Павлович:
Мне нет, абсолютно. За это время он никак не поменялся. Остался таким же импульсивным, жестким и требовательным тренером. Как мне кажется, это именно то, что сейчас нужно команде. Будем стараться показывать ту игру, которую от нас требуют.

Александр Павлович: поначалу не поверил, что Крэйг вернулся-4

Обрадовался, когда узнал о возвращении Вудкрофта. Это то, что нужно команде

Наталья Федорцова:
Какая у вас была первая реакция, когда узнали, что Вудкрофт возвращается в команду?

Александр Павлович:
Честно, поначалу не поверил. Слухи об этом в прессе ходили давно, но, между нами говоря, особо за ними не следил. Потом спросил про это у более осведомленных людей, они подтвердили. Что касается реакции? Обрадовался, повторюсь, это то, что нужно команде.

Наталья Федорцова:
Если сравнивать с тренерами, с которыми вам доводилось работать, на кого он больше всего похож?

Александр Павлович: поначалу не поверил, что Крэйг вернулся-7

Александр Павлович:
Ни на кого. У него свой стиль. Все люди разные, со своей аурой, его сложно с кем-то сравнивать.

Не сказал бы, что мы привыкли к проигрышам, но у белорусов есть некая черта терпеливости

Наталья Федорцова:
На одной из последних пресс-конференций Крейг сказал, что сейчас у команды пораженческий менталитет, согласны?

Александр Павлович:
Не сказал бы, что мы привыкли к проигрышам. Но у белорусов в менталитете есть некая черта терпеливости, способности приспосабливаться к обстоятельствам. Есть нации, которые на события реагируют более импульсивно, у нас же это вялотекущий процесс. Стараемся с этим бороться: если есть какая-то проблема, решать ее нужно сиюминутно, а не откладывать на потом.

Александр Павлович: поначалу не поверил, что Крэйг вернулся-10

Наталья Федорцова:
Получается?

Александр Павлович:
Не буду говорить за всех. За собой подобной памяркоўнасці или любви к поражениям не замечал, люблю все проблемы решать сразу.

«Требовательный, но грамотный». Сравниваем первый и второй приход Крэйга Вудкрофта в белорусский хоккей

# Хоккей Беларуси # Александр Павлович # Наталья Федорцова # Фотофакт

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