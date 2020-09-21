Наталья Трофимова: «Девочки думали, что их фамилии сыграют вместо них»

А вот «БДУ-Цмокi», дебютировавшие на кубке, в финал сенсационно пробились. В 1/2 подопечные Ольги Подобед вырвали победу у более опытной «Олимпии». Поэтому в воскресенье, 20 сентября, обе команды были готовы к настоящей битве за заветный трофей. Однако ожидаемого многими финального накала не случилось: «Горизонт» уверенно, от четверти к четверти, набирал преимущество и к концу матча опережал «Цмокі» на 40 очков. Итоговые цифры на табло – 87:43.

Наталья Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:

Можно было бы предположить, что все-таки на бумаге у нас, можно сказать, команда сильнее. Но у нас это первая игра. Эти вообще две первые игры за полгода, и это, наверное, было видно по некоторым моментам нашей игры. Как раз таки в первой половине девочки думали, что их фамилии сыграют вместо них, и поэтому счет так вот был, около 10 очков держался. Но я рада, что в раздевалке в перерывах мы привели их в чувство и сыграли так, как можем играть. Притом, замечу, еще есть куда нам расти, есть еще куда прогрессировать.