Наталья Трофимова: «Девочки думали, что их фамилии сыграют вместо них»

Новости Беларуси. Очередной розыгрыш женского кубка Беларуси по баскетболу выдался как никогда интригующим, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Очередной розыгрыш женского кубка Беларуси по баскетболу выдался как никогда интригующим, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Взять хотя бы тот факт, что в финал турнира впервые за восемь лет не вышли столичные «Цмокі». В полуфинале из борьбы их выбил «Горизонт».
А вот «БДУ-Цмокi», дебютировавшие на кубке, в финал сенсационно пробились. В 1/2 подопечные Ольги Подобед вырвали победу у более опытной «Олимпии». Поэтому в воскресенье, 20 сентября, обе команды были готовы к настоящей битве за заветный трофей. Однако ожидаемого многими финального накала не случилось: «Горизонт» уверенно, от четверти к четверти, набирал преимущество и к концу матча опережал «Цмокі» на 40 очков. Итоговые цифры на табло – 87:43.
Наталья Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:
Можно было бы предположить, что все-таки на бумаге у нас, можно сказать, команда сильнее. Но у нас это первая игра. Эти вообще две первые игры за полгода, и это, наверное, было видно по некоторым моментам нашей игры. Как раз таки в первой половине девочки думали, что их фамилии сыграют вместо них, и поэтому счет так вот был, около 10 очков держался. Но я рада, что в раздевалке в перерывах мы привели их в чувство и сыграли так, как можем играть. Притом, замечу, еще есть куда нам расти, есть еще куда прогрессировать.
Кубок страны стал отличным подарком для «Горизонта»: в 2020 году клубу исполняется 10 лет. С серебром «БДУ-Цмокi», третьими стали их соперницы по 1/2 – баскетболистки «Олимпии».