Кириленко и Овечкин расторгли помолвку. На кого променял хоккеист теннисистку?

Новости России. Теннисистка Мария Кириленко и хоккеист Александр Овечкин больше не вместе. Они встречались три года, в декабре 2012-го обручились. И уже в этом году поклонники одной из самых красивых пар российского спорта с нетерпением ждали свадьбы.

В понедельник теннисистка объявила о расторжении помолвки с трехкратным чемпионом мира.

Что стало причиной разрыва, Мария предпочитает не говорить. Правда уточняет: причин много.



Мария Кириленко, российская теннисистка:

Мною принято решение о расторжении помолвки. Причин много, но не хотелось бы вдаваться в подробности. Скажу одно: наши отношения завершены, но я уважаю Сашу как человека и спортсмена и искренне желаю ему дальнейших спортивных успехов.

27-летняя спортсменка планирует с головой уйти в спорт и надеется, что в скором времени порадует болельщиков своими достижениями в теннисе.

Кириленко – бронзовый призер Олимпиады-2012, сейчас занимает 93-ю строчку рейтинга WTA.

Тем временем на страницах Кириленко в социальных сетях происходят кардинальные изменения: девушка удалила все фото с Овечкиным.

А вот на странице Овечкина в Instagram несколько дней назад была опубликована фотография, на которой рядом с Александром запечатлена юная брюнетка, гимнастка Каролина Севастьянова.

Российские СМИ предположили, что эта девушка – новая возлюбленная хоккеиста.

Как сложатся отношения 19-летней Каролины, признанной одной из самых красивых участниц Олимпиады-2012, с самым ценным игроком НХЛ, покажет время. А пока вспомним, как недавно ликовала российская хоккейная сборная, завоевав чемпионский кубок. Смотрите видео.