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Футболисты сборной Германии сломали Кубок мира во время празднования

20 июля 2014 18:50
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Новости Бразилии. Футболисты сборной Германии повредили главный трофей чемпионата мира по футболу, когда праздновали победу. О досадном инциденте сообщил на днях президент Немецкого футбольного союза.

Кто именно повредил кубок, установить не удалось.

Вольфганг Нирсбах, президент Немецкого футбольного союза:
В одном месте у него откололся кусочек. Но ничего страшного: у нас есть специалисты, которые могут отреставрировать его. Мы провели обстоятельное и глубокое расследование, однако оно не принесло результатов.

Издание Bild отмечает: повреждён не оригинальный кубок мира ФИФА, а его копия.

Согласно правилам ФИФА, оригинал кубка хранится в ФИФА. А команда-победитель получает лишь копию трофея.

Напомним, чемпионат мира по футболу завершился неделю назад. Сборная Германии в четвертый раз стала чемпионом мира! Как это было? Смотрите видео.

# Чемпионат мира по футболу

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