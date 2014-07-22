Лучшая шахматистка Беларуси Анастасия Зезюлькина: Если мужчинам что-то не нравится, у них есть повод совершенствоваться!

В каждой стране есть люди, для которых шахматы — это не просто черно-белые фигуры и доска, разделенная на квадраты, а смысл жизни. И причем смысл здесь не совсем обычный. Во всем присутствует твёрдая логика. Среди таких и юная белорусская звездочка Анастасия Зезюлькина - лучшая шахматистка Беларуси, международный гроссмейстер, Чемпионка мира и Европы среди девушек до 18 лет, трехкратная чемпионка Беларуси среди женщин, лидер Олимпийской сборной.

С какой скоростью нужно делать ответный ход?

Анастасия Зезюлькина:

Все зависит от партии. Бывают блиц-партии и классический контроль. Это приблизительно полтора часа на партию приблизительно. Можно думать и 10 секунд, можно и 15 минут.

А бывают же партии, которые длятся по пять часов. Это почему так, если полтора только отводится?

Анастасия:

На каждый ход соперникам добавляется по 30 секунд. И партия может не закончиться никогда!

Многие мужчины не любят умных женщин. Это их отпугивает. Вы никого не отпугнули? Ведь часто, наверное, так случается, что обыгрываете мужчин и им это не нравится. Мужчины же хотят быть всегда лидерами.

Анастасия:

Не нравится, да. Но шахматы - это моя работа. Я стараюсь не проявлять эмоции, играть, как робот. И делать свое дело. А если мужчинам что-то не нравится, у них есть повод совершенствоваться!

Ваше логически выстроенное мышление помогает в жизни, или же больше мешает?

Анастасия:

Очень важный момент - это нужно научиться отделять работу от жизни: играя партию - полная концентрация, а выходя из доски - улыбка. Эмоции - в жизни. Я обычный человек!

Звание «гроссмейстер» присуждается не только мужчинам, да?

Анастасия:

В шахматах есть разделения между женскими званиями и мужскими. Мужчина выполняет все звания, и ему идти больше некуда. А женщина выполняет сначала свои звания, а потом - мужские.

А где еще помогает в жизни логика, отточенная шахмотной игрой?

Анастасия:

В жизни шахматы очень тесно пересекаются, потому что действуют одни и те же законы. Например, выходите вы на улицу и думаете: куда пойти? Сюда… Сюда… Сюда… Можно пойти по одной дороге и не найти своей цели. А можно выбрать несколько вариантов, и выбрать лучший. Так и в шахматах: нужно не просто делать ход, а выбирать сильнейший.

Когда в тебе появились такие навыки? Ты изначально была с таким твердым характером? Анастасия:

Родители развивали во мне все навыки. Не только шахматы. Нужно читать сказки детям, решать вместе с ними математические задачи. И логика, и интеллект постоянно развивались. Должна быть своя позиция на каждый вопрос. Не значит, что нужно отстаивать ее и доказывать, что она верна. Но свое мнение должно быть по любому вопросу.

Во сколько лет ты пришла в шахматную школу?

Анастасия:

В шахматную школу я пришла практически в 6 лет. Уже в шесть лет выполнила первый разряд. До этого меня научил играть мой дедушка - Александр Васильевич.

У Вас такой юный возраст, и уже сама тренер! Легко ли это: когда ты уже знаешь все, а тут садится человек, который «дуб дубом», ничего не понимает в шахматах?

Анастасия:

Мне интереснее тренировать, чем играть самой, потому что, тренируя, чувствуешь свою пользу. Если ребенок достигает каких-то успехов, это неописуемый восторг! Я не только учу играть в шахматы, но и стараюсь донести какие-то свои жизненные идеи. Например, за непослушание мальчишкам - отжимание. Не станете хорошими шахматистами, так хоть будете спортивными и подтянутыми!

Ты сказала, что приносишь пользу, обучая других. А то, что ты выигрываешь - пользу никакую стране ты не приносишь? Ты считаешь, что это бесполезное занятие?

Анастасия:

Нет! Просто обучать молодых спортсменов и играть самой - это разного рода польза. Потому что подготовка подрастающего поколения, которое будет выступать за свою страну, это замечательно. Но и представлять самостоятельно Республику Беларусь - это большая честь. Слышать как звучит белорусский гимн и видеть как развивается белорусский флаг - это просто великолепно! Чувствуешь гордость от того, что тебя воспитала эта страна.

Многим же все равно под каким флагом играть. Вы как к этому относитесь?

Анастасия:

Я считаю, что нужно играть именно под своим флагом и представлять только свою Родину!

Действительно колоссальный труд. Это не только эмоциональное напряжение, но еще и физическое. Не так все легко и просто! Поединок длится около 5 часов. Нужно сидеть. Очень долго и упорно. Наверное, практически без перерывов.

Анастасия:

Можно встать, попить воды, прогуляться по залу. Но очень важно не потерять в этот момент концентрацию. Я когда хожу, со стороны может показаться, что наблюдаю за партиями других игроков. На самом деле я в своей партии и мысли все равно о своей позиции. Обычно после соревнований я прихожу и очень много приходится кушать. А до партии стараюсь есть сладкое. Потому что это очень хорошо для мозговой деятельности.

Шахматы… Шахматы… А остается ли свободное время? Как Вы проводите лето?

Летом на даче с друзьями, семьей. Играем. Шахматы, конечно, присутствуют, но шахматы шахматами, а отдых отдыхом! Ведь шахматист - спортсмен. Важна не только умственная подгтовка, но и физическая. Можно поиграть и волейбол!

Существуют ли какие-то специальные, например, игры на запоминание, на внимание и т.д. тренировки для шахматистов? Просыпаешься и начинается утро с передвижения в голове каких-то фигур?

Анастасия:

Такие методики существуют, но они очень слабо разработаны. Нет людей, которые бы действительно занимались этой проблемой!

Есть ли у Вас какая-то мечта? Вы когда-то мечтали сыграть с Сергеем Жигалко...

Анастасия:

Я сыграла в этом году две партии, в одной из которых мне посчастливилось выиграть. Это была красивая партия. Не без ошибок, конечно. Первую партию я выиграла. А во второй он доказал, что он сильнее. Очень сильный шахматист, и просто очень хороший человек!

Отличие белорусской школы, советской, китайской есть? Или есть человек, и он играет так, как он играет по-своему, а не так, как вся страна?

Анастасия:

Раньше школы, конечно, чувствовались. Но сейчас, поскольку шахматисты могут пригласить себе тренера из любой страны и даже тренироваться по скайпу, разница не совсем большая. Главное - пробить себе дорогу и очень много работать.

Все же… Какие еще цели и мечты впереди? Кем Вы себя видите лет через 10?

Анастасия:

Играть. Совершенствоваться. Выиграть самое главное шахматное звание мужское «международного гроссмейстера». Связать свою спортивную карьеру с шахматами, либо с другим видом спорта, поскольку я учусь на менеджера в спорта. А лет через 10 я себя вижу в семье и мамой!