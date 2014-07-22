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В Минске прошел открытый чемпионат Беларуси по компакт-спортингу

22 июля 2014 11:06
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Новости Беларуси. В Минске прошел открытый чемпионат Беларуси по компакт-спортингу – одной из дисциплин стендовой стрельбы. Соревнования по традиции были представительными. На протяжении двух дней 60 спортсменов из пяти стран выявляли самых метких, сообщили в программе «СТ-спорт».

Компакт-спортинг – пожалуй, самая зрелищная дисциплина стендовой стрельбы, к тому же, наиболее близкая к классической охоте. Полет мишеней здесь имитирует передвижение разнообразных животных и птиц, что в теории должно быть неожиданностью для стрелков. 

Александр Акенчиц – участник соревнований:
Спортинг – это имитация стрельбы по мишеням. Чем лучше стреляют, тем лучше животным, как это ни парадоксально звучит.

Неудивительно, что в компакт-спортинге пробуют свои силы многие охотники. Причем некоторые так увлекаются стрельбой по тарелочкам, что о живых зверушках уже больше и не помышляют.

Александр Акенчиц – участник соревнований:
Многие приходят в охоту и на природу их не тянет. Это бескровная охота.

Помимо белорусских стрелков в спортинг-клуб приехали спортсмены Латвии, Литвы, России и Эстонии. Вот только борьбы как таковой не получилось.

Россияне, большинство из которых регулярно ездят на разнообразные соревнования, в плане меткости были вне конкуренции.  Победителем стал Григорий Карагадян, сбивший 190 тарелочек из двухста. В зачете среди белорусов скамый меткий Игорь Климович. У него 181 пораженная мишень. 

# Охота в Беларуси

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