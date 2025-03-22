«Гродно-93» вернуло лидерство в чемпионате Беларуси по баскетболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В центральной встрече тура хозяева уверенно разобрались с «Минском» – 100-65. Будущий триумфатор выиграл три четверти из четырех. В одной была зафиксирована ничья. Победа позволила «Гродно» сместить с вершины «Борисфен». Отныне он второй, «горожане» значатся третьими.

В главном матче женского первенства основные претендентки на золото – «Олимпия» и «Минск» – доигрались до овертайма. Причем в первой половине солировали столичные девушки. Но затем подопечные Натальи Трофимовой инициативу перехватили и добились нужных цифр – 70:68.