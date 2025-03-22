Никита Толопило признан первой звездой матча регулярного чемпионата АХЛ

Отечественные хоккеисты отметились результативными действиями в матчах регулярного чемпионата АХЛ. «Абботсфорд» с двумя белорусами в составе одержал шестую викторию кряду, одолев на выезде «Манитобу» – 4:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данила Климович стал автором второй шайбы своей дружины на 13-й минуте. Со старта сезона в активе нападающего 31 балл при показателе полезности +1. Он лучший снайпер команды. Белорусский голкипер победителей Никита Толопило провел на льду все 60 минут, отразил 24 броска и был признан первой звездой поединка. В текущем розыгрыше наш страж ворот имеет коэффициент надежности 2,71 и процент отраженных бросков 89,7.

«Калгари» Ильи Соловьева дома оказался сильнее «Коачеллы» – 3:1. Отечественный защитник ассистировал партнеру по команде на излете первого периода, также совершил один бросок в створ и заработал показатель полезности 0.

«Сан-Диего» Егора Сидорова в гостях всухую разгромил «Хендерсон» – 4:0. Наш форвард отметился результативной передачей на 35-й минуте, один раз бросил по воротам и закончил встречу с нулем в графе полезности.