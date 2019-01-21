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КХЛ. В Казани прошёл Матч звёзд

21 января 2019 13:20
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Новости мира. В Казани прошел Матч звезд КХЛ. Участвовал в нем и игрок хоккейного минского «Динамо» Кристиан Хенкель, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

КХЛ. В Казани прошёл Матч звёзд -1

Он выступал за команду дивизиона Тарасова, которая заняла в итоге четвертое место. Сначала уступив соперникам из дивизиона Боброва 3:4, а в матче за третье место дружине дивизиона Харламова 7:8 по буллитам.

КХЛ. В Казани прошёл Матч звёзд -4

Минский «зубр» набрал четыре очка: два гола и два результативных паса. Также защитник поучаствовал в двух конкурсах - эстафете мастерства и хоккейном биатлоне. Напомним, что Матч звезд КХЛ проводился уже в 11 раз.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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