КХЛ. В Казани прошёл Матч звёзд

Новости мира. В Казани прошел Матч звезд КХЛ. Участвовал в нем и игрок хоккейного минского «Динамо» Кристиан Хенкель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он выступал за команду дивизиона Тарасова, которая заняла в итоге четвертое место. Сначала уступив соперникам из дивизиона Боброва 3:4, а в матче за третье место дружине дивизиона Харламова 7:8 по буллитам.