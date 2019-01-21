КХЛ. В Казани прошёл Матч звёзд

Новости мира. В Казани прошел Матч звезд КХЛ. Участвовал в нем и игрок хоккейного минского «Динамо» Кристиан Хенкель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости мира. В Казани прошел Матч звезд КХЛ. Участвовал в нем и игрок хоккейного минского «Динамо» Кристиан Хенкель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Он выступал за команду дивизиона Тарасова, которая заняла в итоге четвертое место. Сначала уступив соперникам из дивизиона Боброва 3:4, а в матче за третье место дружине дивизиона Харламова 7:8 по буллитам.
Минский «зубр» набрал четыре очка: два гола и два результативных паса. Также защитник поучаствовал в двух конкурсах - эстафете мастерства и хоккейном биатлоне. Напомним, что Матч звезд КХЛ проводился уже в 11 раз.