Прямой эфир

Арина Соболенко и Александра Саснович завершили выступление на Australian Open

21 января 2019 13:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. На открытом чемпионате Австралии по теннису больше не осталось белорусских участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко и Александра Саснович завершили выступление на Australian Open-1

Фото: twitter.com/wta

Последней ракетку зачехлила наша Арина Соболенко. В дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс она не сумела выйти в четвертьфинал парного разряда. В трех сетах они уступили чешскам Барбора Крейчикова – Катерина Синякова – 6:2, 2:6, 3:6.

Днем ранее завершила выступление и наша Александра Саснович. Вместе с американкой Тейлор Таунсенд она проиграла теннисисткам из китайского Тайбэя Чань Хао-Чинь– Латиша Чан – 5:7, 5:7.

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону
21 января 2019 10:14

В Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону

Минские «Цмоки» потерпели поражение от «Химок»
21 января 2019 10:09

Минские «Цмоки» потерпели поражение от «Химок»

«Минчанка» победила «Сахалин» в матче чемпионата России
21 января 2019 10:04

«Минчанка» победила «Сахалин» в матче чемпионата России