Арина Соболенко и Александра Саснович завершили выступление на Australian Open

Новости мира. На открытом чемпионате Австралии по теннису больше не осталось белорусских участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Последней ракетку зачехлила наша Арина Соболенко. В дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс она не сумела выйти в четвертьфинал парного разряда. В трех сетах они уступили чешскам Барбора Крейчикова – Катерина Синякова – 6:2, 2:6, 3:6.

Днем ранее завершила выступление и наша Александра Саснович. Вместе с американкой Тейлор Таунсенд она проиграла теннисисткам из китайского Тайбэя Чань Хао-Чинь– Латиша Чан – 5:7, 5:7.