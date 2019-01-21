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В Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону

21 января 2019 10:14
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Новости мира. В немецком Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону. В заключительный день прошли две гонки с массовым стартом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону-1

В женской участие приняла наша Ирина Кривко. Белоруска стартовала десятой. Первый огневой рубеж Ирина прошла чисто, а вот на втором допустила один промах и откатилась на 18-ю позицию. Зато дальше белоруска стреляла чисто и финишировала на высоком шестом месте.

В Рупольдинге завершился этап Кубка мира по биатлону-4

От третьего места Кривко отстала менее чем на пять секунд, а от победительницы немки Франциски Пройсс на 20 секунд ровно.

Второе место в гонке преследования заняла норвежка Ингрид Тандревольд, третье – словачка Паулина Фиалкова. У мужчин победителем стал норвежец Йорханес Бё. В тройку призеров также попали австриец Юлиан Эберхард и француз Кентен Фийон Майе.

# Чемпионат мира по биатлону # Фотофакт

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