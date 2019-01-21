Минские «Цмоки» потерпели поражение от «Химок»

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» провели дебютный матч под руководством нового главного тренера, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, на минувшей неделе Алесандра Крутикова сменил рулевой резервной команды Ростислав Вергун.

Увы, первый блин вышел комом. Драконы в матче лиги ВТБ на выезде потерпели поражение от подмосковного клуба «Химки». Итоговые цифры 70:50 не в нашу пользу.