Белорусские батутисты завоевали 22 награды на «Кубке Добровольского» в Санкт-Петербурге

Белорусские батутисты подтвердили высокий уровень подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам международного турнира с участием китайцев наши спортсмены завоевали 22 награды. Особенно здорово смотрелась женская часть команды. Яна Лебедева безоговорочно заняла первое место, а Екатерина Ершова стала третьей. Кроме того, Лебедева и Виолетта Бордиловская не знали равных в синхронных прыжках. С бронзой Ершова и Злата Миниахметова. В аналогичном виде среди мужчин первенствовали Бажен Силин и Андрей Буйлов. Не отстало и подрастающее поколение. В активе покорителей воздуха от 12 до 16 лет – 15 пьедесталов.