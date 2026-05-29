Прямой эфир

Белорусские батутисты завоевали 22 награды на «Кубке Добровольского» в Санкт-Петербурге

29 мая 2026 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские батутисты подтвердили высокий уровень подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам международного турнира с участием китайцев наши спортсмены завоевали 22 награды. Особенно здорово смотрелась женская часть команды. Яна Лебедева безоговорочно заняла первое место, а Екатерина Ершова стала третьей. Кроме того, Лебедева и Виолетта Бордиловская не знали равных в синхронных прыжках. С бронзой Ершова и Злата Миниахметова. В аналогичном виде среди мужчин первенствовали Бажен Силин и Андрей Буйлов. Не отстало и подрастающее поколение. В активе покорителей воздуха от 12 до 16 лет – 15 пьедесталов. 

# Спорт Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске соревнуются лучшие фехтовальщики из Беларуси, России и Узбекистана
28 мая 2026 20:32

В Минске соревнуются лучшие фехтовальщики из Беларуси, России и Узбекистана

Белоруска Кира Бабкевич стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике
28 мая 2026 20:25

Белоруска Кира Бабкевич стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике

Соболенко вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции по теннису
28 мая 2026 20:20

Соболенко вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции по теннису