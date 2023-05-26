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«КХЛ признало наш новый бренд». Хоккейная школа «Динамо-Джуниверс» подвела итоги сезона

26 мая 2023 19:58
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Новости Беларуси. Сезон завершен! На этот раз итоги подводит хоккейная школа «Динамо-Джуниверс», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Позади тренировки, турниры и борьба. Но перерыв ожидается недолгим. Впереди большая работа к новым победам! 

«КХЛ признало наш новый бренд». Хоккейная школа «Динамо-Джуниверс» подвела итоги сезона-1

А пока воспитанники школы, тренеры, функционеры уже в неформальной атмосфере делятся впечатлениями и подводят итоги сезона 2022/23. Специальными гостями церемонии стали уже успешные хоккеисты, а когда-то воспитанники школы – защитник «Аризоны» Владислав Колячонок, игроки минского «Динамо» – Никита Пышкайло, Степан Звягин и Мирослав Михалев. Сегодня они делятся своими эмоциями и дают советы новому поколению. 

«КХЛ признало наш новый бренд». Хоккейная школа «Динамо-Джуниверс» подвела итоги сезона-4

Никита Пышкайло, хоккеист ХК «Динамо-Минск»: 
Хочется пожелать им терпения, потому что это нелегкий труд. Нужно, чтобы они понимали, что работа даром не пройдет и нужно тренироваться обязательно, а самое главное – получать удовольствие от своего дела. 

«КХЛ признало наш новый бренд». Хоккейная школа «Динамо-Джуниверс» подвела итоги сезона-7

Виталий Пинчук, хоккеист ХК «Динамо-Минск»: 
Это интересно и, я думаю, ребятам будет только в плюс. Они будут прогрессировать, стараться, чтобы почаще приглашали сюда. 

Награды нашли своих обладателей и среди воспитанников, и среди тенеров. Но работа продолжается, а сезон смело можно назвать удачным. 

«КХЛ признало наш новый бренд». Хоккейная школа «Динамо-Джуниверс» подвела итоги сезона-10

Артем Каркоцкий, директор школы «Динамо-Джуниверс»: 
Школа, как мы видим, прогрессирует, не остается на месте. И готова делать это и дальше. Время стремительно двигается вперед, и мы не должны отставать. Стараться идти в ногу со временем. В этом году даже, наверное, превзошли наши ожидания. Потому что КХЛ признало наш новый бренд «Джуниверс». 

Несомненно, в школе проводится большая работа для профессионального роста юных хоккеистов. А подобные церемонии вдохновляют не только детей и родителей, но и тренеров и всех причастных к хоккею на новые амбициозные цели и громкие результаты, которыми гордится страна. 

# Дети # Никита Пышкайло # Виталий Пинчук # Артем Каркоцкий # Степан Звягин # Мирослав Михалев # Фотофакт

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