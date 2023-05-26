«КХЛ признало наш новый бренд». Хоккейная школа «Динамо-Джуниверс» подвела итоги сезона

Новости Беларуси. Сезон завершен! На этот раз итоги подводит хоккейная школа «Динамо-Джуниверс», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Позади тренировки, турниры и борьба. Но перерыв ожидается недолгим. Впереди большая работа к новым победам!

А пока воспитанники школы, тренеры, функционеры уже в неформальной атмосфере делятся впечатлениями и подводят итоги сезона 2022/23. Специальными гостями церемонии стали уже успешные хоккеисты, а когда-то воспитанники школы – защитник «Аризоны» Владислав Колячонок, игроки минского «Динамо» – Никита Пышкайло, Степан Звягин и Мирослав Михалев. Сегодня они делятся своими эмоциями и дают советы новому поколению.

Никита Пышкайло, хоккеист ХК «Динамо-Минск»:

Хочется пожелать им терпения, потому что это нелегкий труд. Нужно, чтобы они понимали, что работа даром не пройдет и нужно тренироваться обязательно, а самое главное – получать удовольствие от своего дела.

Виталий Пинчук, хоккеист ХК «Динамо-Минск»:

Это интересно и, я думаю, ребятам будет только в плюс. Они будут прогрессировать, стараться, чтобы почаще приглашали сюда. Награды нашли своих обладателей и среди воспитанников, и среди тенеров. Но работа продолжается, а сезон смело можно назвать удачным.