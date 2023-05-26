В России стартовал Гран-при Москвы по велоспорту – результаты белорусов

В стартах принимают участие наравне с титулованными российскими спортсменами, гонщики из Беларуси и Узбекистана. Сегодня, 26 мая, на Гран-при Москвы состоялись финальные заезды в скретче, командном спринте и гонке темпо. Бронзовую награду в скрэтче завоевала белоруска Анна Терех. У юниорок в этой дисциплине первой финишировала представительница Беларуси Полина Конрад, третье место также заняла наша соотечественница Аделаида Сакун. У мужчин в скрэтче серебро завоевал Евгений Королек. У юниоров в этой дисциплине весь пьедестал заняли белорусы – первым финишировал Павел Валуйко, вторым Владислав Ярош, третьим стал Вадим Одинец. В командном спринте у мужчин вне конкуренции была смешанная российско-белорусская команда в составе Павла Якушевского, Артема Зайцева и Александра Дубченко.