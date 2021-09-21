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КХЛ. После разгрома челябинского «Трактора» минское «Динамо» сыграет в Екатеринбурге

21 сентября 2021 19:32
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Новости Беларуси. В рамках выездной серии Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» 20 сентября разгромило челябинский «Трактор» со счетом 5:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

КХЛ. После разгрома челябинского «Трактора» минское «Динамо» сыграет в Екатеринбурге-1

После семи проведенных матчей минчане расположились на третьей позиции в своем дивизионе Тарасова, а также на шестой в западной конференции. 22 сентября подопечных Крэйга Вудкрофта встретят в Екатеринбурге, соперник «зубров» – «Автомобилист».

КХЛ. После разгрома челябинского «Трактора» минское «Динамо» сыграет в Екатеринбурге-4

Полторы недели назад команды уже встречались на «Минск-Арене» и тогда были сильнее гости.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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