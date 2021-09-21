КХЛ. После разгрома челябинского «Трактора» минское «Динамо» сыграет в Екатеринбурге

Новости Беларуси. В рамках выездной серии Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» 20 сентября разгромило челябинский «Трактор» со счетом 5:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После семи проведенных матчей минчане расположились на третьей позиции в своем дивизионе Тарасова, а также на шестой в западной конференции. 22 сентября подопечных Крэйга Вудкрофта встретят в Екатеринбурге, соперник «зубров» – «Автомобилист».