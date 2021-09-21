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Белоруски заняли весь пьедестал в классической программе. Как прошёл ЧЕ по шашкам-64?

21 сентября 2021 16:19
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Новости Беларуси. Успехом для наших соотечественников завершился чемпионат Европы по шашкам-64, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски заняли весь пьедестал в классической программе. Как прошёл ЧЕ по шашкам-64?-1

В классической программе среди мужчин первое место завоевал Игорь Михальченко, в финальном противостоянии обыграв соперника из России.

Белоруски заняли весь пьедестал в классической программе. Как прошёл ЧЕ по шашкам-64?-4

Среди женщин в этой же программе весь пьедестал достался землячкам. Чемпионкой Европы стала Яна Якубович. Серебро завоевала Вера Хващинская. Третье место – у Эммы Саврас. Эти соревнования являются отборочными к чемпионату мира 2022 года.

# Белорусские спортсмены # Игорь Михальченко # Яна Якубович # Вера Хващинская # Эмма Саврас # Фотофакт

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