Белоруски заняли весь пьедестал в классической программе. Как прошёл ЧЕ по шашкам-64?

Новости Беларуси. Успехом для наших соотечественников завершился чемпионат Европы по шашкам-64, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В классической программе среди мужчин первое место завоевал Игорь Михальченко, в финальном противостоянии обыграв соперника из России.

Среди женщин в этой же программе весь пьедестал достался землячкам. Чемпионкой Европы стала Яна Якубович. Серебро завоевала Вера Хващинская. Третье место – у Эммы Саврас. Эти соревнования являются отборочными к чемпионату мира 2022 года.