Теннис. Егор Герасимов обыграл француза Бенуа Пэра на турнире в Нур-Султане

Новости Беларуси. В сезон хардового покрытия 97 ракетка мира, наш Егор Герасимов, с победы стартовал на турнире в казахстанском Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче одиночного разряда белорус в двух сетах разобрался с представителем Франции Бенуа Пэром – 7:5, 6:4.

В рейтинге соперник имел явное преимущество, опережая Герасимова на 44 пункта. Наш соотечественник два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 9.