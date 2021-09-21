Прямой эфир

Теннис. Егор Герасимов обыграл француза Бенуа Пэра на турнире в Нур-Султане

21 сентября 2021 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В сезон хардового покрытия 97 ракетка мира, наш Егор Герасимов, с победы стартовал на турнире в казахстанском Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Егор Герасимов обыграл француза Бенуа Пэра на турнире в Нур-Султане -1

В первом матче одиночного разряда белорус в двух сетах разобрался с представителем Франции Бенуа Пэром – 7:5, 6:4.  

Теннис. Егор Герасимов обыграл француза Бенуа Пэра на турнире в Нур-Султане -4

В рейтинге соперник имел явное преимущество, опережая Герасимова на 44 пункта. Наш соотечественник два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 9.  

Теннис. Егор Герасимов обыграл француза Бенуа Пэра на турнире в Нур-Султане -7

Ранее оппоненты встречались между собой два раза, и в каждом поединке викторию праздновал белорусский теннисист.

# Теннис # Егор Герасимов # Бенуа Пэр # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруски заняли весь пьедестал в классической программе. Как прошёл ЧЕ по шашкам-64?
21 сентября 2021 16:19

Белоруски заняли весь пьедестал в классической программе. Как прошёл ЧЕ по шашкам-64?

Арина Соболенко впервые выступит на итоговом турнире WTA
21 сентября 2021 16:18

Арина Соболенко впервые выступит на итоговом турнире WTA

Илья Ивашко с победы стартовал на турнире ATP в Нур-Султане
21 сентября 2021 16:16

Илья Ивашко с победы стартовал на турнире ATP в Нур-Султане