Алексей Бага стал главным тренером футбольного клуба «Шахтёр»

Новости Беларуси. Белорусский специалист Алексей Бага стал главным тренером «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Карьеру коуча он начал в 2011 году в составе тренерского штаба БАТЭ.

В 2018 году принял дружину в качестве главного тренера. За первые 100 дней своей работы в БАТЭ провел 16 игр, в 10 из которых одержал победу, четыре раза матчи завершились вничью и только в двух играх соперники были сильнее.