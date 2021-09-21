Алексей Бага стал главным тренером футбольного клуба «Шахтёр»

Новости Беларуси. Белорусский специалист Алексей Бага стал главным тренером «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Карьеру коуча он начал в 2011 году в составе тренерского штаба БАТЭ.
Новости Беларуси. Белорусский специалист Алексей Бага стал главным тренером «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Карьеру коуча он начал в 2011 году в составе тренерского штаба БАТЭ.
В 2018 году принял дружину в качестве главного тренера. За первые 100 дней своей работы в БАТЭ провел 16 игр, в 10 из которых одержал победу, четыре раза матчи завершились вничью и только в двух играх соперники были сильнее.
В ноябре 2018 года борисовчане переиграли «Неман» и досрочно стали чемпионами Беларуси. Для Александра Баги это первый титул в самостоятельной тренерской карьере. В 2020 году он возглавил литовский «Жальгирис». В 2021 году стал главкомом казахстанского «Актобэ». Помогать Алексею Баге в «Шахтере» в качестве старшего тренера будет Валерий Тарасенко.