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Алексей Бага стал главным тренером футбольного клуба «Шахтёр»

21 сентября 2021 18:53
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Новости Беларуси. Белорусский специалист Алексей Бага стал главным тренером «Шахтера», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Карьеру коуча он начал в 2011 году в составе тренерского штаба БАТЭ.  

Алексей Бага стал главным тренером футбольного клуба «Шахтёр»-1

В 2018 году принял дружину в качестве главного тренера. За первые 100 дней своей работы в БАТЭ провел 16 игр, в 10 из которых одержал победу, четыре раза матчи завершились вничью и только в двух играх соперники были сильнее.  

Алексей Бага стал главным тренером футбольного клуба «Шахтёр»-4

В ноябре 2018 года борисовчане переиграли «Неман» и досрочно стали чемпионами Беларуси. Для Александра Баги это первый титул в самостоятельной тренерской карьере. В 2020 году он возглавил литовский «Жальгирис». В 2021 году стал главкомом казахстанского «Актобэ». Помогать Алексею Баге в «Шахтере» в качестве старшего тренера будет Валерий Тарасенко.  

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Валерий Тарасенко # Фотофакт

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