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«Брест» обыграл «Металлург» в серии буллитов на чемпионате Беларуси по хоккею

20 сентября 2021 12:41
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Новости Беларуси. Завершились очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею. В последнем противостоянии дня «Брест» смог одолеть «Металлург» в серии буллитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Брест» обыграл «Металлург» в серии буллитов на чемпионате Беларуси по хоккею-1

Жлобинские хоккеисты первыми открыли счет, но удержать преимущество не смогли. Уже во втором периоде противостояния брестчане восстановили равновесие. По итогам основного времени победителя определить не удалось и матч перешел в серию буллитов, где сильнее оказалась команда «Бреста».

«Брест» обыграл «Металлург» в серии буллитов на чемпионате Беларуси по хоккею-4

Вот результаты остальных матчей.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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