«Брест» обыграл «Металлург» в серии буллитов на чемпионате Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Завершились очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею. В последнем противостоянии дня «Брест» смог одолеть «Металлург» в серии буллитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жлобинские хоккеисты первыми открыли счет, но удержать преимущество не смогли. Уже во втором периоде противостояния брестчане восстановили равновесие. По итогам основного времени победителя определить не удалось и матч перешел в серию буллитов, где сильнее оказалась команда «Бреста».