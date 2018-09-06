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КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Торпедо»

06 сентября 2018 10:05
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело второй матч в новом сезоне чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Горди Дуайера гостили в Нижнем Новгороде, где сражались с одним из представителей Восточной конференции – «Торпедо». Матч выдался очень тяжелым и эмоциональным. И «автозаводцы», и «бело-синие» часто удалялись. К сожалению, «автозаводцы» воспользовались небольшой потерей концентрации «зубров» и праздновали свою вторую победу.

В первом матче минчане уступили казанскому «Ак Барсу». Следующий матч «бело-синие» проведут 7 сентября в Нижнекамске.

# Хоккей Беларуси # Горди Дуайер

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