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КХЛ. Минское «Динамо» сыграло с подмосковным «Витязем»

05 февраля 2021 22:13
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает выездную серию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 февраля подопечные Вудкрофта гостили у подмосковного «Витязя».

КХЛ. Минское «Динамо» сыграло с подмосковным «Витязем»-1

До матча статистика была полностью на стороне минчан: в трех проведенных с «богатырями» встречах неизменно побеждало «Динамо». Для подмосковной команды эта встреча была очень важной, поскольку лишь победа в матче позволяла «Витязю» не выбыть из борьбы за плей-офф. Можно сказать, что первый период прошел под диктовку «Динамо». «Зубры» нанесли на три броска больше, чем хозяева. Однако счет был открыт во втором периоде: на 24-й минуте нападающий «Витязя» Захар Бардаков с неудобной руки поразил ворота Доминика Фурха.

КХЛ. Минское «Динамо» сыграло с подмосковным «Витязем»-4

Позже у россиян было еще несколько стопроцентных шансов, одним из них воспользовался Александр Дергачев, реализовавший большинство. Но последнее слово в 20-минутке осталось за «динамовцами». Шейн Принс сократил отставание в счете.

Вот итоговый счет.

КХЛ. Минское «Динамо» сыграло с подмосковным «Витязем»-7

Следующий матч также пройдет на выезде. В воскресенье, 7 февраля, играем с «Сочи».

# Хоккей Беларуси # Доминик Фурх # Шейн Принс # Фотофакт

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