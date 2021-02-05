КХЛ. Минское «Динамо» сыграло с подмосковным «Витязем»

До матча статистика была полностью на стороне минчан: в трех проведенных с «богатырями» встречах неизменно побеждало «Динамо». Для подмосковной команды эта встреча была очень важной, поскольку лишь победа в матче позволяла «Витязю» не выбыть из борьбы за плей-офф. Можно сказать, что первый период прошел под диктовку «Динамо». «Зубры» нанесли на три броска больше, чем хозяева. Однако счет был открыт во втором периоде: на 24-й минуте нападающий «Витязя» Захар Бардаков с неудобной руки поразил ворота Доминика Фурха.