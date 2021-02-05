КХЛ. Минское «Динамо» сыграло с подмосковным «Витязем»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает выездную серию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 февраля подопечные Вудкрофта гостили у подмосковного «Витязя».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает выездную серию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 февраля подопечные Вудкрофта гостили у подмосковного «Витязя».
До матча статистика была полностью на стороне минчан: в трех проведенных с «богатырями» встречах неизменно побеждало «Динамо». Для подмосковной команды эта встреча была очень важной, поскольку лишь победа в матче позволяла «Витязю» не выбыть из борьбы за плей-офф. Можно сказать, что первый период прошел под диктовку «Динамо». «Зубры» нанесли на три броска больше, чем хозяева. Однако счет был открыт во втором периоде: на 24-й минуте нападающий «Витязя» Захар Бардаков с неудобной руки поразил ворота Доминика Фурха.
Позже у россиян было еще несколько стопроцентных шансов, одним из них воспользовался Александр Дергачев, реализовавший большинство. Но последнее слово в 20-минутке осталось за «динамовцами». Шейн Принс сократил отставание в счете.
Вот итоговый счет.
Следующий матч также пройдет на выезде. В воскресенье, 7 февраля, играем с «Сочи».