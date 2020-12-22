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КХЛ. Минское «Динамо» разгромно проиграло «Салавату Юлаеву»

22 декабря 2020 20:11
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Новости Беларуси. Первый матч без Егора Шаранговича – и сразу неудача. Минское «Динамо» разгромно проиграло «Салавату Юлаеву» в гостевом матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» разгромно проиграло «Салавату Юлаеву»-1

После первой трети на табло горели нули, хотя уфимцы перебросали «зубров» более чем в три раза. Счет тем не менее открыли минчане. В самом начале второго периода Фальковский классной передачей нашел Горбунова, который легко переиграл голкипера «Салавата».

Но далее в хоккей играла только команда в зеленом. За две трети хозяева отличились аж 8 раз. Один из голов на счету Джеффа Платта. Минчане же смогли забросить еще дважды. Отметились Козун и Алистров, для последнего эта шайба стала дебютной в КХЛ.

КХЛ. Минское «Динамо» разгромно проиграло «Салавату Юлаеву»-4

Итоговый счет – кошмарные 3:8 не в пользу «Динамо».

Следующий матч «зубры» сыграют в четверг, 24 декабря, в гостях у «Металлурга».

# Хоккей Беларуси # Егор Шарангович # Степан Фальковский # Роман Горбунов # Джефф Платт # Владимир Алистров # Брэндон Козун # Фотофакт

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