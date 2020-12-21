Один из лидеров хоккейного «Динамо» Егор Шарангович отозван в тренировочный лагерь «Нью-Джерси»

Новости Беларуси. Один из лидеров хоккейного «Динамо» покидает команду. 21 декабря стало известно, что нападающий Егор Шарангович был отозван в тренировочный лагерь «Нью-Джерси», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус подписал контракт с североамериканским клубом еще в 2018-м и с тех пор выступал за фарм-клуб «дьяволов» в АХЛ. Сейчас у хоккеиста реальный шанс дебютировать за «Нью-Джерси» в НХЛ.

Отметим, 22-летний форвард прибыл в расположение «Динамо» в июле и в этом сезоне был капитаном «зубров». По заброшенным шайбам Егор входит в топ-5 игроков КХЛ.