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Один из лидеров хоккейного «Динамо» Егор Шарангович отозван в тренировочный лагерь «Нью-Джерси»

21 декабря 2020 16:09
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Новости Беларуси. Один из лидеров хоккейного «Динамо» покидает команду. 21 декабря стало известно, что нападающий Егор Шарангович был отозван в тренировочный лагерь «Нью-Джерси», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Один из лидеров хоккейного «Динамо» Егор Шарангович отозван в тренировочный лагерь «Нью-Джерси»-1

Белорус подписал контракт с североамериканским клубом еще в 2018-м и с тех пор выступал за фарм-клуб «дьяволов» в АХЛ. Сейчас у хоккеиста реальный шанс дебютировать за «Нью-Джерси» в НХЛ.  

Отметим, 22-летний форвард прибыл в расположение «Динамо» в июле и в этом сезоне был капитаном «зубров». По заброшенным шайбам Егор входит в топ-5 игроков КХЛ. 

# Белорусские спортсмены # Егор Шарангович # Фотофакт

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